Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına...

Eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tahliye edildi

DİYARBAKIR - Yerine kayyum atanan ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanan Diyarbakır'ın eski Kayapınar İlçe Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliği göz önünde bulundurularak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi.

Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Keziban Yılmaz tutuklu bulunduğu Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS yöntemi ile katıldı. Sanık avukatlarının yaptığı savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Keziban Yılmaz'a silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme daha sonra Yılmaz'ın tutuklulukta geçirdiği süre ve hamileliğinin geldiği aşamayı göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye etti.

Kaynak: İHA