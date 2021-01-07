Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

07.01.2021 15:36 | Son Güncelleme: 07.01.2021 15:40
Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde su tesisatçısı Fatih Metin (44), tartıştığı eski işçisi İ.A. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde su tesisatçısı Fatih Metin (44), tartıştığı eski işçisi İ.A. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Kavgada elinden bıçaklanan İ.A. ise gözaltına alındı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Yalvaç ilçesi Leblebiciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için evden çıkan evli ve 1 çocuk babası Fatih Metin, eski işçisi İ.A. ile karşılaştı. Metin ile İ.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.A., yanında bulunan ekmek bıçağı ile Fatih Metin'e saldırdı. Fatih Metin göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Olayın ardından gelen polis ekipleri kavga sırasında kendisi de elinden bıçakla yaralanan İ.A.'yı gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih Metin kurtarılamadı.

İkili arasında eskiye dayanan para meselesi olduğu, bu nedenle kavga ettikleri öne sürüldü. Fatih Metin'in Yalvaç Belediyesi Mehteran Takımı'nda da görev yaptığı bildirildi.

İ.A.'nın Isparta Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından işlemlerine devam edileceği belirtildi. Fatih Metin'in cenazesinin ise yapılacak otopsi ardından yakınlarına teslim edileceği kaydedildi.


Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin ARKAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Hülya Avşar Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı İsmail Kartal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eski işçisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 15:46:16. #1.15#
title