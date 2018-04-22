Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin Ölümü

Eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi, babasının ölümüyle ilgili kendilerine yeterli bilginin verilmemesinden yakındı.

Ülkedeki reformistlere yakınlığıyla bilinen Eslahatnews haber sitesine konuşan Fatma Haşimi, "Konuyu İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi üzerinden takip ediyoruz. Fakat bize cevap vermiyorlar. Ölüm sebebinin yüksek düzeyde radyoaktif madde olduğunu söylemelerinin dışında başka bir bilgi alamadık." dedi.

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının cesedinde normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini ifade etmişti.

İran'da Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti. Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran Devlet Televizyonuna yaptığı açıklamada, abisinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığının da bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.