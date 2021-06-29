Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!

Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak'taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe'yle karşılaştı.