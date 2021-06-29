Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!
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Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!

Eski eşler Tuba Ünsal ve Mirgün Cabas pişti oldu... Birbirlerine selam dahi vermediler!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak'taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe'yle karşılaştı.

Tuba Ünsal, önceki gün Yalıkavak'taki yeni evine yakın bir sahilin iskelesinde eski eşi Mirgün Cabas ile sevgilisi Zeynep Yüksektepe'yle karşılaştı.

Ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettikten sonra tek başına denize girdi.

Ünsal, deniz sonrası duş alıp saçlarını tararken Cabas ile göz göze geldi. Eski eşler, hızlı bir hareketle hemen kafalarını çevirdi.

Mirgün Cabas ve sevgilisi de bir süre sonra suya girip eğlenceli anlar yaşadı.

Cabas ve Yüksektepe, deniz sonrası önünden geçtikleri Tuba Ünsal'a selam vermedi.

Oyuncu da Cabas'ın olduğu yere bakmayarak eski eşini görmezlikten geldi

Kaynak: Hürriyet

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