Eski eşini bıçaklayan koca hakim karşısında

İzmir'in Buca ilçesinde, eski karısını bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Habip Kaya, eski eşi Ayşe Kaya ile avukatları katıldı.

Habip Kaya, savunmasında, üç çocuğunun annesi Ayşe Kaya ile 20 yıl evli kaldıktan sonra anlaşmalı olarak boşandıklarını belirterek, evlilikleri boyunca eşinin ailesince sürekli hakarete uğradığını, boşandıktan sonra da eski eşinin çocuklarını görmesine izin vermediğini ileri sürdü.

Olay günü yolda karşılaştığı eski eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren Kaya, "Daha önce beni tehdit etmelerinden dolayı üzerimde taşıdığım meyve bıçağını müştekiye salladım. Amacım yaralamak değildi. Müşteki yaralanınca orada bir araca yardım etmesi için rica ettim. Daha sonra karakola gidip teslim oldum." ifadelerini kullandı.

Ayşe Kaya ise sanığın doğruyu söylemediğini ileri sürerek, şunları anlattı:

"Ne zaman sanık tarafından dövülüp ailemin evine gitsem ağabeylerim beni 'yuvan dağılmasın' diyerek evime gönderiyordu. Durum dayanılmaz hale gelince anlaşmalı olarak boşandık. Bu sırada adıma bir ev vardı, onu sanığa verdim. Çocukların velayeti bende kaldı. Aslında çocukları görmek istemiyordu. En son 'Ne haliniz varsa görün' demişti. Olay günü sabahleyin işime gitmek için evden çıktım. Sanık yolda kolumu tuttu. Elindeki bıçakla beni birden fazla kez bıçakladı. Yere yığıldım. Sanık, olay yerinden kaçıp gitti. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Buca Adatepe Mahallesi'ndeki bir otobüs durağında 23 Mart'ta meydana gelen olayda, Habip Kaya, yaklaşık 5 ay önce boşandığı Ayşe Kaya'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır şekilde yaralamış, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: AA