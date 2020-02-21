Eski eşi Ayşe Tuba Arslan'ı öldüren sanık hakim karşısında

21.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:46

Eskişehir'de eski eşi Ayşe Tuba AArslan'ı satırla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Yalçın Özalpay'ın yargılanmasına başlandı.

Öldürülen Ayşe Tuba Arslan'ın avukatlarından Funda Güney, Eskişehir Adliye Sarayı önünde yaptığı açıklamada, Arslan'ın geçen yıl 11 Ekim'de eski eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısına uğradığını ve ağır yaralı olarak tedavi gördüğü hastanede 24 Kasım'da hayatını kaybettiğini anımsattı.

Arslan'ın öldürülmeden önce 23 kez adaletten yardım istediğini belirten Güney, şöyle konuştu:

"Tuba Arslan onlarca kez buraya, Eskişehir Adliyesine gelerek maruz kaldığı ölüm tehditlerinden, şiddetten kurtulmak için başvuruda bulundu. Bu koridorlardan, resmi makamlardan adalet isteyen Ayşe Tuba'nın tek istediği hayatta kalmak, yaşam hakkıydı. Fakat başvurularının sonunda yeterli, etkili ve hızlı tedbirler alınmadığı için eski eşi Özalpay tarafından Eskişehir'in en işlek caddelerinin birinde, herkesin gözleri önünde satırla öldürüldü. Bizler kadın hakları savunucusu avukatlar olarak Ayşe'nin sesini duyurmak için buradayız."

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de Emine Bulut'un ardından Arslan'ın, 23 kez şikayetçi olmasına rağmen, devletin kurumları tarafından 6284 sayılı Kanun ile İstanbul Sözleşmesi'nin etkin uygulanmaması ve korunmaması nedeniyle öldürüldüğünü savundu.

Ataselim, "2019 yılında sadece bizim bilebildiğimiz 474 kadın, erkek şiddetiyle hayatını kaybetti. Ocakta 27 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Bizim sadece bilebildiğimiz bunlar." ifadelerini kullandı.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Yönetim Kurulu Üyesi Seher Yalçın ise Ayşe Tuba Arslan'ın öldürülmesinin yalnızca onun hayatının çalınması olmadığını, bunun tüm kadınlara yönelik bir tehdit niteliği taşıdığını söyledi.

Arslan'ın tabutunu 25 Kasım'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü omuzlarında taşıdıklarını unutmadıklarını anlatan Yalçın, "O tabut halen omuzlarımızda, bize Arslan için adalet isteme sorumluluğunu hatırlatmakta. Ayşe Tuba'yı korumayan sistemin, sanığın iyi halle, tahrik indirimiyle sırtını sıvazlamasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Adliye binası önünde basın açıklaması yapan grup ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Grup üyeleri daha sonra binaya alındı.

Kaynak: AA