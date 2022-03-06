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Eski danışmanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i durdurmanın tek yolunu anlattı: Çare direnmek

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Eski danışmanı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i durdurmanın tek yolunu anlattı: Çare direnmek

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rusya'nın Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanı Andrei Illarionov, Ukrayna'nın Putin'i durdurmasının tek yolunun direnmek olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 11. güne girilirken, yarın gerçekleştirilecek 3. tur müzakere görüşmelerinden çıkacak sonuçlar bekleniyor. İki ülke arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merakla beklenirken Putin'in eski danışmanı Andrei Illarionov, Rus lideri durdurmanın tek yolunu anlattı.

"DİRENMEKTEN BAŞKA ÇARELERİ YOK"

Önceden Putin'in ekonomi danışmanlığını yapan Andrei Illarionov, "Putin'i durdurmanın tek yolu ona karşı direnmektir. Ukraynalılar şu anda kahramanca direniyorlar ve buna devam etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"PUTİN KAYBETMEDİ, HESABINI YAPIYOR"

Putin'in kaybettiği yönündeki yorumların yanlış olduğunu dile getiren Illarionov, "Putin hesabını yapan ve hedefine konsantre olmuş biri. Aklını kaybetmiş değil, Avrupalı liderler bu konuda yanılıyor" dedi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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