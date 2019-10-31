Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu

31.10.2019 20:06

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında 17-25 Aralık'ta yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan Eren Erdem'in, 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmiş, dosyayı karara bağlayan İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti. Erdem 29 Haziran 2018 tarihinde tutuklanmıştı. Erdem, 489 gün sonra tahliye edildi.

Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları'ndan işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarılan Erdem, Karbey Dinlenme Tesisleri'ne getirilerek serbest bırakıldı. Ailesi ve partililer tarafından karşılanan Erdem, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaparak buradan ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

29 Haziran 2018 sabahı gözaltına alınan CHP Parti Meclisi Üyesi ve eski İstanbul Milletvekili Eren Erdem çıkarıldığı İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Mahkeme "kaçma şüphesi bulunduğu" gerekçesiyle Erdem'in tutuklanmasına karar vermişti.

EREN ERDEM KİMDİR?

14 Ağustos 1986 senesinde dünyaya gelen yazar Eren Erdem, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Küçük yaşlarda çeşitli kurumlarda Kur'an üzerine dersler aldı. Üniversite eğitimini, dönemin politik koşulları içinde yarıda bırakmak zorunda kaldı ve Kur'an odaklı İslam düşüncesi üzerine çalışmalar yapmaya başladı. Türkiye'de geleneksel İslam anlayışına itiraz temelinde şekillenen "hanif müslümanlık" hareketinin öncülerinden Eren Erdem, 2000'li yılların hemen başında kurulan "haniflik" düşüncesini esas alan platformlarda öncü görevler aldı.

Şimdiye kadar, "Gayya Karanlığından Kur'an Aydınlığına(2009), Abdestli Kapitalizm (2010), Nurjuvazi (2011), Şeytan Evliyaları(2011), Selman-ı Pak(2012), İslam ve Kapitalizm(2012), Riya Tabirleri(2012), Devrim Ayetleri(2013) adlı 8 kitap yazdı." Bir çok kitabı büyük ilgi gördü ve çok satanlar listesine girdi.

Halen Ezber Bozanlar adında bir televizyon programı yapmakta olan yazar, bağımsız yazarlığını sürdürmektedir. Türk siyasetçi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekili. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP milletvekili olarak meclise girdi.

"Silahlı terör örgütüne yardım", "gizli tanığı deşifre etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek" iddialarıyla 28 Haziran 2018 tarihinde gözaltına alınmıştı.