Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Bayraktar'dan Dilek Özçelik açıklaması: İçim rahat, dünyanın en mutlu 100 insanından biriyim

Sosyal medya hesabından "haram mal" ve "itibar" vurgusu yapan eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, yıllar önce kanser hastası Dilek Özçelik'le yaşadığı diyaloğun hatırlatılması üzerine genç kızla ilgilendiğini, içinin rahat ve dünyada en mutlu 100 insandan biri olduğunu söyledi.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Selçuk Bayraktar, geçen yılın son gününde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuş ve "Biz ilçe teşkilatlarında çalışarak, elektrik direklerine bayrak asarak partili olduk. Sonunda mancınıkla atıldık. Siz ise; zekanız, eğitiminiz ve babanız sayesinde bizlere horozluk yaptınız. Şimdi ise "Parti"nizin başındasınız. Tıpkı ateşin üstündeki kazan gibi. Hadi bakalım, hadi!" ifadelerini kullanmıştı.

SOSYAL MEDYA KULLANICILARI ÖZÇELİK'LE DİYALOĞUNU HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bayraktar, bu kez "Haram mal" ve "itibar" vurgusu yaptı. "Akrabalık haklarını gözetin, yoksula, kimsesize, yolda kalmışa yardım edin. Verecek bir şeyiniz yoksa en azından güler yüzle davranın! Eli sıkı olmayın! Ancak mallarınızı haram yollarda har vurup harman savurarak, zamanı gelince, parasız pulsuz, yurtsuz ve itibarsız kalmayın" ifadelerini kullanan Eski Bakan Bayraktar'a çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise 2013 yılında yaşadığı kötü durumu dile getiren kanser hastası Dilek Özçelik'le arasındaki diyaloğu hatırlattı.

DÜNYADAKİ EN MUTLU 100 İNSANDAN BİRİYİM

Gelen mesajlar üzerine bir açıklama yapan Erdoğan Bayraktar, yıllar sonra kendini şu ifadelerle savundu:

"Edirne Belediyesi'nden çıktık. Dilek'in bana dediği şu: Kanser hastasıyım, ilaçlarımı alamıyorum. Ben de yanımdaki valiye talimat verdim. 'Kızımızla ilgileneceksin' dedim ve cebimdeki yaklaşık 3 bin lirayı verdim. Sağlık Bakanı'nı takip edeceğimi söyledim. Daha sonra parayı iade etti. Dilek kızımızla en samimi şekilde ilgilendim, takip ettim. O günü orada provoke edenler bilmiyorum ne durumda. Ben şu anda içim rahat, sağlıklı ve dünyada en mutlu 100 insandan biri olduğumu düşünüyorum. Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk temenni ediyorum."

TÜRKİYE'Yİ AĞLATAN SÖZLER: BEN DİLENCİ DEĞİLİM

2013 yılında Edirne'de ziyaretlerde bulunan dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın yanına giden Trakya Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Dilek Özçelik, kanser ilaçlarının temini için yardım istemişti.

Bunun üzerine Bakan Bayraktar genç kızın cebine bir miktar para koymuştu. Özçelik de ağlayarak "Ben dilenci değilim. İnsanlık konusunda bir kez daha hayal kırıklığına uğradım. Görüyorum ki çaresizliği hiç tatmamışsınız hayatınızda" diye cevap vermişti. Lenf kanseriyle mücadele eden genç kız 14 Ocak 2018 günü hayatını kaybetmişti.

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Selçuk Bayraktar

2013 YILINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Erdoğan Bayraktar, 2013 yılında NTV canlı yayına bağlanarak yaptığı açıklamayla Şehircilik ve Çevre Bakanlığı ile AK Parti Milletvekilliği görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.