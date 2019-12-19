19.12.2019 15:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:02

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin telefon dolandırıcıları tarafından dolandırılarak 500 bin TL parasını verdi. Yaşanan olay sonrası Fevzi Aytekin hakkında araştırma yapanlar Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir, Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi gibi konuları mercek altına aldı. Peki, Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin kimdir? İşte Fevzi Aytekin hayatı ve Fevzi Aytekin biyografisi?

ESKİ ÇEVRE BAKANI FEVZİ AYTEKİN KİMDİR?

Fevzi Aytekin, 16 Ağustos 1946'da, Emine ve Aziz Ferit Aytekin'in oğlu olarak Ormanlı, Tekirdağ'da doğdu. Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Işık Mühendislik Yüksekokulu İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirmiştir. Serbest İnşaat Mühendisliği ve Müteahhitliği, Tekirdağspor Kulübü Başkanlığı, Futbol İI Temsilciliği, XX., ve XXI. Dönem Tekirdağ Milletvekilliği ile Çevre Bakanlığı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.