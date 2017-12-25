Eski Bozüyük Müftüsü Meslekten İhraç Edildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesi eski Müftüsü Hüseyin Yıldırım son çıkan 695 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildi.



2005-2011 yılları arasında ilçede müftülük yapan ve o dönemde yaptığı çalışmalar ve atamalar nedeniyle oldukça fazla eleştirilen Yıldırım, FETÖ Paralel Devlet Yapılanmasının ilçede görev yaptığı dönemdeki en aktif ve etkin isimlerinden biriydi. 2011 yılında Tunceli İl Müftülüğüne atanan Yıldırım, 2014 yılında çıkarılan KYK ile merkeze alındı. Son olarak emekli olmasına rağmen halen Diyanet İşleri Başkanlığında emekli başkanlık vaizi olarak görev yapıyordu. - BİLECİK