Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu
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Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı Atıf Argun'u tabancayla yaraladı. Ateş ettiği sırada kendisini de elinden yaralayan Yılmazer ile durumu ağır olan Argun, hastanede tedaviye alındı.

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu
20.09.2020 21:29 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:45

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı bir kişiyi tabancayla ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski Sinop Belediyesi Zeki Yılmazer (63) ile Atıf Argun (67) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyümesi Yılmazer, tabancayla Atıf Argun'a ateş açtı. Argun, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Olayda Yılmazer de elinden yaralandı. Argun ve Yılmazer, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer
Eski Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, tartıştığı kişiyi vurdu
Atıf Argun

Kaynak: İHA

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