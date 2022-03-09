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Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Halil Çalışkan, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

Cenazeye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhterem Kılıç, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA

Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halil Çalışkan, Hisarcık, Kütahya, Anap, 3. Sayfa, Haberler

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