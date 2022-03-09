Eski başkan Halil Çalışkan vefat etti
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, 71 yaşında hayatını kaybetti.
HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Anavatan Partisi (ANAP) eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Eski İlçe Başkanı Halil Çalışkan, tedavi gördüğü Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Halil Çalışkan, Merkez Çarşı Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.
Cenazeye AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Muhterem Kılıç, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.(MA-EFE) - KÜTAHYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa