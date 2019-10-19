Eski Alman bakan Gabriel'den Erdoğan itirafı: Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması talebini ilk reddeden Almanya'ydı

19.10.2019 18:31

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman İkinci Televizyon Kanalı ZDF'de katıldığı programda, terör örgütü PKK/YPG'ye ve Suriye'deki iç savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Avrupalıların her zaman Amerikalılara, Türkiye sınırında PKK'nın kontrol ettiği bir bölgesel devlete izin verilmemesi konusunda dikkatli olunmasını söylendiğini anımsatan Gabriel, "Çünkü Türkiye buna, orayı kim yönetirse yönetsin, izin vermez." ifadesini kullandı.

"BİZ PKK'YI 1980'Lİ, 1990'LI VE 2000'Lİ YILLARDAKİ EYLEMLERİNDEN TANIYORUZ"

Gabriel, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bunu farklı gördüğünü ve PKK'nın bir kolu olan YPG'yi kullandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, PKK'yı 1980'li, 1990'lı ve 2000'li yıllardaki eylemlerinden tanıyoruz. Otobanlarda lastik yakmalarıyla, blokajlarla. Hukukun üstünlüğünü sağlamaktan başka bir şey yapamayız. Kürtler hakkında konuştuğumuzda şunu tekrar söylemek istiyorum; bu ülkede (genel olarak) o Kürtlerden konuşmuyoruz.

Biz burada yasak olan (PKK) bir örgütten bahsediyoruz. Neden yasaklandığını söyleyeyim; şantajla para toplama, silah ticareti, uyuşturucu ticareti. Hepsini de her zaman Türkiye'de mevcut iç savaşı finanse etmek için yaptı. Almanya'da yasak olmasının sebebi bu. Yasak olması, Türkiye'de suç işlediği için değil burada suç işlediği için."

Genel olarak Kürtler hakkında konuşulduğuna kaygılandığını vurgulayan Gabriel, "(Burada) 'Kürtler bizim en iyi müttefiklerimizdi' diye söylendi. Ancak biz buna 'Batı olarak onları kötü amaçlı kullandık' da diyebiliriz. Çünkü biz oraya (Suriye) girmek istemedik." değerlendirmesinde bulundu.

Sigmar Gabriel

"ERDOĞAN'IN TAVSİYESİNİ REDDETTİK VE ESED HALKINI BOMBALADI"

Gabriel, Suriye iç savaşı başladığında o dönemde Türkiye Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini aksi takdirde Esed'in halkını bombalayacağını söylediğini anımsatarak, "Aman Tanrım bunu yapamayız' diyenler ilk olarak Avrupa ve Almanya idi. Neden? 'Çünkü yeni bir Afganistan olmasın. Biz bunun içinde olmak istemiyoruz.' dedik. Kısa süre sonra Esed, halkını bombaladı ve biz, birkaç milyon mülteciyle bunun (ihtilafın) içindeydik." diye konuştu.

"KİRLİ İŞLERİ BAŞKALARI YAPSIN DİYE ÜMİT ETTİK"

Avrupa'nın o dönemde Suriye'deki ihtilafa karışmamasından dolayı memnun olduğunu dile getiren Gabriel, şunları kaydetti:

"Bugün, 'ahlaki olarak şu veya bu yapılabilirdi' demek çok kolay. Kendimiz (bu ihtilafa) karışmak zorunda kalmadığımız için çok mutlu olduğumuzu kabul etmemiz de gerekiyor. Biz Avrupa ve Almanya olarak, dış politika çıkarlarımızı her zaman Amerikan uçak gemilerine taşıdık ve kirli işleri başkaları yapsın diye ümit ettik. Biz de böylelikle ahlaki şeyleri yüksekte tutabildik."

Gabriel, Avrupa'nın bu ihtilaftan ders çıkarması ve yakın çevresiyle yalnız başına ilgilenmesi gerektiğine dikkat çekti.

"GERÇEKLERİ ÇEKİNMEDEN CESURCA SÖYLEYENLER DE VAR"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Gabriel'in açıklamalarına Twitter'dan verdiği yanıtta, "Gerçekleri; çekinmeden, cesurca söyleyenler de var." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA