Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı
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Mehmet Emin Ekmen, Milletvekili, Ali Babacan, AK Parti, Güncel

Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı

Yeni parti hazırlıklarında son aşamaya gelen eski bakanlardan Ali Babacan, partisinin resmi kuruluş işlemleri tamamlandı. Ali Babacan'ın kamuoyuna sızan kurucular kurulu listesinde AK Parti Batman eski Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'in de yer alması dikkat çekti.

09.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:26
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı

AK Parti'den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın yeni partisinin resmi kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na verildi. Ali Babacan'ın öncülüğünde İçişleri Bakanlığı'na başvurusu yapılan yeni partinin kurucular kurulu listesi 90 kişiden oluştu.

YENİ PARTİYLE SİYASETE GERİ DÖNDÜ

Kamuoyuna da sızan belgelerde dikkat çeken isimler yer aldı. Kurucular arasında eski Denizli Valisi Hasan Canpolat, Petrol-İş eski Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar, eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski Münih Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, eski Milletvekili Dengir Mir Fırat'ın kızı Münevver Helün Fırat ve AK Parti Batman eski milletvekili avukat Mehmet Emin Ekmen de dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Bir süredir siyasete ara veren Ekmen, Babacan'ın yeni partisiyle birlikte siyasete geri dönmüş oldu.

Mehmet Emin Ekmen

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır.

Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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