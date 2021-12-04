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Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti Şırnak'ın Cizre İlçesinde Ak Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırıda öldü.

ŞIRNAK (İHA) - Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Cizre İlçesinde Ak Parti Eski İlçe Başkanı Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven uğradığı silahlı saldırıda öldü.

Cizre'de Ak Parti eski İlçe Başkanlarından Cihan Güven'in kardeşi ve Meman Aşireti Lideri Tahir Güven, Cudi Mahallesinde aracında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla öldürüldü.

Olay Cudi Mahallesi Eski Mezbahane Mevkii Mercan sokakta meydana geldi. İddialara göre Mercan sokakta plakası belirlenemeyen özel aracı ile giren Tahir Güven kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Silah sesleri ile sokağa çıkan mahalle sakinleri Güven'i araç içerisinde kanlar içerisinde bulunca durumu sağlık ekipleri ve polise bildirdi.Kısa sürede olay yerine gelen güvenlik güçleri Mercan sokak ve çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu müdahalede Güven'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayın terör saldırısı olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi.

Abisi Cihan Güven ile birlikte Ak Parti İlçe teşkilatında görev yapan Tahir Güven,Ak Parti programlarında aktif bir şekilde rol almıştı.Güven,15 Temmuz Darbe Girişiminden sonraki demokrasi nöbetlerinde de ön planda yer almıştı.

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ak Parti Cizre Eski İlçe Başkanın kardeşi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

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İhlas Haber Ajansı / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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