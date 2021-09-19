Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ertuğrul Demir - Haberler | Güncel
Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

22. dönem milletvekili Yılmaz (68) için Kelkit ilçesindeki Küçük Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Erzurum Valisi Okay Memiş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Başkanı Kemalettin Aydın ve bazı eski milletvekilleri katıldı.

Temel Yılmaz'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

AA / Ertuğrul Demir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ali Uğur Cansu Dere Eser Yenenler
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Halis Özkahya Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski AK Parti Gümüşhane Milletvekili Temel Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 16:15:16. #1.17#