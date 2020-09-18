Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
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Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile ekmek almaya gitme konusunda tartışan H.D. (79) intihara kalkıştı.

Eşiyle 'ekmek alma' tartışması yaşadı, intihara kalkıştı
18.09.2020 19:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 20:00

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, eşi ile ekmek almaya gitme konusunda tartışan H.D. (79) intihara kalkıştı. Yaşlı adam sağlık ekiplerince ikna edildi.

Olay, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evde yemek için hazırlık yapan H.D. ve D.D. (76) çifti arasında ekmek alma tartışması çıktı.  H.D., ekmek almaya gitmesini istediği eşi D.D.'nin "Ekmek almaya ben niye gidiyormuşum. Sen git" sözlerine kızarak kendisini evin penceresinden atmaya kalktı.Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.D.'yi ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. H.D., sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Sinan KABATEPE
Sinan KABATEPE
DHA Editörü
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