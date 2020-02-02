Eşinin öldüğünü komşusundan öğrenen kadından şoke eden cevap

02.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 02.02.2020 13:57

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde eşi ve diğer akrabalarının sahip çıkmaması nedeniyle tek başına 6 metrekarelik barakada yaşayan ve yürüyemediği için bakıma muhtaç olan Remzi Polat (82), dün gece yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın bakımını üstlenen Erdem Belen'in, ölüm haberini vermek için telefonla aradığı Remzi Polat'ın yabancı asıllı eşi M. Polat'ın "Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen?" cevabı şoke etti.

Eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 yıl önce Manavgat'a gelen ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulan ve işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, 6 metrekarelik barakada yaşam mücadelesi veriyordu. İşitme güçlüğü yaşayan, çok zor konuşan ve bir süredir rahatsızlığı nedeniyle yürüyemediği için yardıma muhtaç hale gelen yaşlı adama, komşusu Erdem Belen sahip çıktı. Remzi Polat, bu sabah komşuları tarafından barakasında ölü bulundu. Remzi Polat'ın bakımını yapan Erdem Belen, "Dün gece kendisine, süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, 'Remzi amcaya bak' dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de geldim dedi.

'GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜ'Remzi Polat'ın uzun süredir Manavgat'ta yaşadığını, 1 yıldır 6 metrekarelik barakada kaldığını anlatan Erdem Belen, "Durumunu herkese bildirdik. Ama kimse ilgilenmedi. Göz göre göre öldü. Ne akrabaları geldi, ne Manavgat'tan bir yetkili geldi. Kimse gelmedi, Remzi Polat burada öldü" diye konuştu.AKRABALARI 'BAŞIN SAĞOLSUN' DEDİRemzi Polat'a bir süredir kendisinin baktığını söyleyen Erdem Belen, "Haftada 2-3 defa hastaneye acile götürdüm. Ambulans çağırdım. Ambulans buradan gelip aldı. 3 gün hastanede yattı, sonrasında beni aradılar. Ben Antalya'daydım. Ambulansla buraya getirip bırakıp gitmişler" diye konuştu. Remzi Polat'ın 5 kız kardeşi olduğunu söyleyen komşusu Erdem Belen, "Hep aradık. Kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana 'Başın sağ olsun' dediler" diye konuştu.'SABAH SABAH PİYANGODAN MI ÇIKTIN?'Erdem Belen, gazetecilerin yanında Antalya'da yaşadığını bildiği Remzi Polat'ın resmi nikahlı eşi M. Polat'ı arayarak, yaşlı adamın öldüğünü söyledi. M. Polat şaşırarak, "Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah" diye cevap verdi. Remzi Polat'la 6 senedir işinin bittiğini söyleyen M. Polat, "O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi" dedi. İddiaya göre, Erdem Belen'in "Şimdi emekli parasını alacaksın" dediği M. Polat, "Bu seni neden ilgilendiriyor? İstediğimi yaparım. İster alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen?" diyerek telefonu kapattı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Remzi Polat'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaynak: DHA