Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun'da cani koca, tartıştığı engelli eşi ve kızını tabancayla öldürüp polise teslim oldu.

24.08.2019 20:53
Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu

Samsun'un Bafra ilçesinde eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı polise teslim oldu.

İshaklı Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evlerinde Hasan B. (65), aralarında çıkan tartışmanın ardından engelli eşi Meryem B. (60) ile kızı Emine B'ye (35) tabancayla ateş etti. Eski eşi ve kızı olay yerinde hayatını kaybetti.


POLİSE TESLİM OLDU

Hasan B, daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Savcının incelemesi sonrası anne ve kızının cenazeleri, otopsi için Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Emine B'nin eşinden boşandığı ve iki çocuk annesi olduğu öğrenildi.

Engelli eski eşini ve kızını öldüren zanlı polise teslim oldu
Kaynak: AA
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