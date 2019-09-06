Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı

06.09.2019 21:23

Aksaray'da tartıştığı eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan Koray Ç., savcılığın itirazı üzerine gözaltına alındıktan sonra yeniden serbest bırakıldı. Kezban Ç. ''Ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum'' dedi.

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan ve bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti bir süre önce tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın ardından 2 çocuğunu yanına alıp evi terk edip Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli Köyü'ne giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum" diyerek telefonu kapatan Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra Ç.'ye ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim'' diyerek yanına tüfek ve bıçak alıp eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

OTOBOBİLDE AVTÜFEĞİ ÇIKTI

Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım" dediği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA GÖZALTINA ALINDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bu sabah çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan Koray Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol getirilerek yeniden serbest bırakıldı.

"EŞİM HİÇ EVE GELMİYORDU"

Öte yandan kayınvalidesi Zehra Ç.'nin ihbarıyla ölümden döndüğünü söyleyen 4 aylık hamile Kezban Ç. ise 9 yıl önce kaçarak evlendiği eşinin, yakalandığı sırada yanında bulunan Y.U. adlı kadınla kendisini aldattığını öne sürdü.

Kezban Ç., şunları söyledi:

"Çocukları alıp 'gezdirmeye götürüyorum' diyordu. Küçük oğlum, 'Anne biz babamın ikinci karısının yanına gittik' diyordu. Sorduğumda da 'Ablam yaşında bir kadın, ablam benim' diye yanıt veriyordu. Ondan 10 yaş büyük kadını eve getiriyordu. Sonradan öğrendim ki o kadınla ilişkisi varmış. O kadınla tanıştıktan sonra hayatımız mahvoldu. Durumu aileme ilettim. Ailemden yardım istedim. Ayrılmaya karar verdik. Babamlar geldi ancak eşim bu durumu yalanladı. Sonra eve gelmez oldu. O kadının yanında yaşamaya başladı. İşe de gitmedi. Bizim yanımıza hiç gelmedi. İki yıldır da gelmiyor. Ben de çocuklarımı alıp kayınpederimin yanına gittim. İşe girdim. Biraz çalıştım ancak hastalandım. Bayılmalarım başladı, stres ve hüzün yüzünden. Hastaneye gittim, 'kalp kapağında kalınlaşma var' dediler. Ben de mecburiyetten işten çıktım. İki çocuğumla maddi zorluklar yaşadım. Tekrar hamile olduğumu öğrendim. Birkaç gün önce de ailemin yanına geldim."

"ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM"

''En son telefonla aradı, ablamlardaydım. Telefonda hakaretler ve küfür etmeye başladı. Tansiyonum düştü, bayılmışım. Beni vurmaya geliyordu. Allah'a şükür yakalandı. Tutuklanacak demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum.''

Kezban Ç., ''İki oğlum var ve hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin maddi durumu yok. Kimseye yük olmak istemiyorum. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum" diye konuştu.