Evlilik tartışması cinayetle bitti! Genç kız, babasını acımadan bıçakladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 20 yaşındaki Cennet, annesinden boşandıktan sonra ikinci evliliğini yapacağını söyleyen babasını göğsünden bıçakladı. Baba hayatını kaybederken, kızı ise suç aletiyle birlikte teslim oldu.

Akşam saatlerinde Savrun Mahallesi, Derviş Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşinden boşanan 3 çocuk babası Sinan K., kızı Cennet K.'ya ikinci kez evlenmek istediğini anlattı.

EVLİLİK TARTIŞMASINDA BABA MEZARA KIZI CEZAEVİNE GİTTİ

Babı-kız tartışarak evden çıktı. Kapının önünde tartışma sürerken evliliğe karşı çıktığını belirten Cennet K., tekrar eve çıkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını göğsünden yaraladı. Kanlar içerisinde yığılan Sinan K., ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Sinan K., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SUÇ ALETİYLE TESLİM OLDU

Cennet K. ise suç aleti bıçakla birlikte polise teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Efendi Erkayıran