: Depremzedenin tarifsiz acısı: Eşim ve oğlum gözlerimin önünde öldü

26.01.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.01.2020 11:42

Tüm ülke, Elazığ depreminden sonra yaralarını sarmaya devam ederken, deprem sonrası yaralı olarak kurtulanlardan gelen acı haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Deprem anında Dilek Sitesi'ndeki apartmandan yaralı olarak kurtulan Hüseyin Civerek de bunlardan biri.

EŞİ VE OĞLUNU KAYBETTİ

Depremde eşi 46 yaşındaki Ayşe Civerek ile 9 yaşındaki çocuğu Muhammet Salih'i kaybeden acılı baba, 13 yaşındaki oğlu Zekariye Civerek ile AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Elazığ'da engelli statüsünden Öğretmen Sıdıka Avar Kız Teknik Ve Meslek Lisesi'nde memur olarak çalışan Hüseyin Civerek'in Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor.

"EŞİMİN ÜZERİNE DUVAR DÜŞTÜ"

Milliyet'te yer alan habere öre, hayatının en acı anlarından birini yaşadığını söyleyen Civerek o geceyi şöyle anlattı: "Ev sallanmaya başlayınca çıkmak için koridora yöneldiğimiz anda, duvarlar üzerimize yıkıldı. Ailecek kolonların arasında kaldık. Benim sırtım ve ayaklarıma kolon düşmüştü. Kalkamıyor, hareket edemiyordum. Herkes bağırıyordu. Eşimin üzerine duvar geldi ve orada ezilerek gözlerimin önünde hayatını kaybetti. Büyük çocuğumla küçük çocuğum da duvara sıkışmıştı. Küçük oğlum bağırarak öldü. Kurtaramadım onu. Büyük çocuğumla beni AFAD ekipleri 1-2 saat sonra kurtardı. Ben, 'yardım edin, imdat imdat!' diye çok bağırdım. İnsanların bağırma sesleri geliyordu betonların arasından."

"EVİN PARASINI HALA ÖDÜYORDUM"

"Yıkılan evi 2011'de satın almıştım" diyen Civerek, "Hâlâ parasını ödüyordum. Benim acım çok büyük. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Devletimiz bizi yalnız bırakmasın" dedi.

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