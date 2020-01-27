27.01.2020 18:20 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:25

Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak isteği eşi tarafından darp edilen kadın ağır yaralandı.



Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P. bir buçuk yıl önce eşi G.K'ye boşanma davası açtı. Mahkeme evliliklerinden meydana gelen 2 çocuğun velayetini anne N.P'ye verdi. Bir buçuk yıldır boşanma davaları devam eden N.P. çocuklarını görmek isteyen G.K'ye gönderdi. Boşanma davaları süren eşinin evine çocuklarını almaya giden N.P. burada eşi tarafından darp edildi. Mahalle sakinleri tarafından olay polise bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri G.K'yı gözaltına aldı. Darp sonucu yaralanan N.P. 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, aldığı darbeler sonunda sağ gözünde görme kaybı yaşayan N.P. Samsun'a sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA