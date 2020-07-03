Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
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Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

Kütahya'da bir daireden gelen imdat çığlıkları sonucu olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıyı açması sonucu eşini boğarak öldürmek isteyen adamı etkisiz hale getirdi.

03.07.2020 10:13 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:49

Kütahya'da eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis ekipleri kurtardı.

KAPI AÇILINCA MUKAVEMET GÖSTEREN KOCA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Meydan Mahallesi Behdioğlu Sokak'taki bir apartmanın dairesinden imdat çağlıkları geldiği ihbarı yapıldı. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, kapıyı defalarca çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bunun üzerine nöbetçi savcı da bilgilendirilerek olay yerine çilingir çağrıldı. Kapının açılmasıyla polise mukavemet gösteren kişi yere yatırılarak kelepçelendi.

Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

"ANİDEN BOĞAZIMA SARILDI, HER GÜN BANA ŞİDDET UYGULUYOR"

Polis, odaya kilitlenen 36 yaşındaki 2 çocuk annesi Kübra Kavak'ı kurtararak tedavi için ambulansa götürdü. Kavak'ın yüzü ve boğazındaki şiddet izleri kameralara böyle yansıdı. Eşi M.H.K. (38) ile 16 yıllık evli olduğunu belirten Küba Kavak, "Eşim bana sürekli şiddet uyguluyor. Aniden boğazıma sarıldı. Sürekli alkol alıyor. Her gün bana şiddet uyguluyor" dedi.

KOCA GÖZALTINA ALINDI

Kübra Kavak, evlatları 8 yaşındaki Esma Nur, 10 yaşındaki Cemal Emir ile birlikte ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Esnaf olduğunu söyleyen koca M.H.K. gözaltına alındı.

Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
HAMİT: Çok komik bir haber bayağı güldüm yani. İmdat imdat sesleri ve polisin olay mahalline gelmesi en az 20 dk. , kapıyı açan yok çilingir çağırılması da en az 20 dk. ve bu kadar geçen zaman zarfında yapılamayan icraat acaba adamın aklına sonradan mı geldi acaba ben bunu boğacaktım gibi düşünce! gülerek başladık gülerek de bitirelim lütfen sizlerde katılın.
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ENES: Ben olaya değil şu saçma yorumuna güldüm , maalesef ki zihnyetiniz bitmeyecek. Bi bitmedniz. . .
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MERT: olur böyle vakalar türk polisi yakala
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