Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü - Haberler
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Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Esenyurt'ta yanan otomobili trafikteki sürücüler söndürdü

Esenyurt'ta bir tünelde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, araç sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta bir tünelde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, araç sürücüsü ve çevredeki diğer sürücüler tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan bir tünel içerisindeki araçta çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 HJ 2278 plakalı bir otomobilin kaput kısmında henüz bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü aracını sağa çekerek durdurup yangına müdahale etmek istedi. Trafikteki diğer sürücülerin de yardımıyla otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangın nedeniyle bölgedeki trafikte yoğunluk oluştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Esenyurt, Tragger, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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