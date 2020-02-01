İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
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İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul Esenyurt'ta köprü altından geçmek istediği sırada sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Tır sıkıştığı yerden ekiplerin 2 saatlik uğraşları sonucunda çıkarıldı.

01.02.2020 14:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 14:46
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu

'ta kule vinç parçalarının yüklü olduğu bir TIR köprü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. Köprü altında sıkışması nedeniyle trafik yoğunluğuna neden olan TIR, 2 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Haramidere Bağlantı Yolu Esenyurt mevkii istikametinde meydana geldi. Kule vinç parçalarının yüklü olduğu 2 TIR'dan biri, Balıkyolu Köprüsü altından geçmek istediği sırada sıkıştı. TIR'a yüklü vinç parçasının sıkıştığı yerden çıkarılması için olay yerine İBB'ye ait vinç, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Olay nedeniyle Haramidere Bağlantı Yolu Beylikdüzü istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Tek şeritten sağlanan trafik akışı çalışmalar nedeniyle zaman zaman tamamen durduruldu.

2 SAATLİK ÇALIŞMA İLE ÇIKARILDI

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından TIR ve yüklü bulunan vinç parçaları sıkıştığı yerden çıkarılırken, trafik de normal seyrine döndü.

Kaynak: DHA

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: İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu
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HABER YORUMLARI (7)

  • TIRCIOSMAN:
    BU BİZİM SEYFİ ABİ TEK GÖZÜ PUSLU GÖRÜR BİRAZ KUCUKKENDE BALKONDAN DUSMUŞ MATEMATİĞİ KITTIR BİRAZ OLUR BÖYLE ŞEYLER
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  • MEÇHUL ASKER:
    Trafik kanunun olmadiği 3.dünya ülkelerinde bu görüntüler normal ..şimdi birileri 30000 km bölünmüş yol yaptik diye ortaya firlarlar..
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  • MEMOLİ:
    Yazsana geri den işleyen kafa buna denir yükseklik belli sen nasıl kendi yükünün uzunluğunu bilmezsin nerden buldun bu ehliyeti
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