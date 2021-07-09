Esenyurt'ta sitelerde mobil aşı hizmeti verilmeye başlandı

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçede bulunan bir sitede, randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması yapıldı.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğünce ilçede bulunan bir sitede, randevusuz Kovid-19 aşı uygulaması yapıldı.

Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü ilçe sınırlarında bulunan büyük sitelerde yerinde mobil aşı hizmeti başlattı. Bu kapsamda ilçede bulunan İnnovia 2 Toplu Yapı Yönetimi Kapalı Spor Salonu'nda 18 yaş üstü tüm site sakinleri ile ikamet izin belgesi alan ve kimlik numarasının ilk iki rakamı 99 ile başlayan yabancı uyruklu vatandaşlara aşı uygulaması yapıldı.

Vatandaşlar, sağlık personeli tarafından bilgilendirildikten sonra aşılandı. Site sakini olan yabancı uyruklu vatandaşlar aşılanmaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Aşı olan 57 yaşındaki Turgut Uluderya, 9 yıldır site sakini olduğunu belirterek, 2. doz aşısını olduğunu ve mobil aşı hizmetinden memnuniyet duyduğunu söyledi. Uluderya, "Gayet güzeldi. İlk gece ağrım oldu ama Kovid-19 ağrısı gibi değil. Şimdi de aşılandım. İyiyim." diye konuştu.

Yazılımcı 33 yaşındaki Suriyeli Muhammed Shaalan da "Aşı hakkım olduğunu öğrendim. Hizmetten yararlandım, iyiyim. Aşının ardından herhangi bir yan etki olmadı. Hizmetten dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Abdullah Ümit Koca da şöyle konuştu:

"Profesörlere ve aşı kararı verenlere güveniyorum. Hiç tedirgin olmadan bu sefer geldim. İlk dozum ve biraz geç kaldım. Endişeliydim. Sağlık Bakanımızın ve profesörlerin açıklaması bana güven verdi. Sitenin ve ilçe sağlık müdürlüğünün verdiği hizmetten dolayı teşekkür ederiz. Aşılandım ve iyiyim. İkinci, üçüncü dozu da ileride vurulacağım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici