Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

30.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 30.12.2020 19:24

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ardıçlı Mahallesi TEM otoyolu Esenyurt Gişeleri Avcılar istikametinde Ş.Ç.'nin kullandığı 34 LZS 785 plakalı servis midibüsü, gişelere girmeye çalışırken buradaki beton bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin, devrilen midibüsü kaldırma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı
Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Acun Ilıcalı Eser Yenenler
Spor Arda Turan Samet Aybaba Cüneyt Çakır Halis Özkahya Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Maltepe Galatasaray Türk Lirası Kemal Ayyıldız
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Esenyurt'ta servis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 19:24:24. #1.14#
title