Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler
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Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti Esenyurt'ta 55 yaşındaki bir kişi evinde kullandığı sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - Esenyurt'ta 55 yaşındaki bir kişi evinde kullandığı sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Çınar Mahallesi 1471 Sokak'taki bir binada yaşandı. İddiaya göre, Kemal Gercik 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde, henüz bilinmeyen bir yerden aldığı sahte alkolü kullandı. Sahte alkolden zehirlenen Gercik'in yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise Kemal Gercik'i kontrol etti. Ekiplerin yaptığı kontrollerde 55 yaşındaki Kemal Gercik'in hayatını kaybettiği anlaşıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Gercik'in sahte içkiyi nereden aldığını belirlemek için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından, Kemal Gercik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

Esenyurt'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti

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