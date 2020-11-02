Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı
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Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı

02.11.2020 09:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:30

ESENYURT'TA Öner G., tartıştığı eşi Pakize G.'yi ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı.

ESENYURT'TA Öner G., tartıştığı eşi Pakize G.'yi ekmek bıçağıyla başından ve karın boşluğundan yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, Öner G., gözaltına alındı. 

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih Mahallesi 933 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, Öner G. (45) ve eşi Pakize G.(43)  evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Ardından Öner G., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin üzerine yürüdü. Pakize G., eşine karşı koymaya çalışsa da başından ve karın boşluğundan aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Evden gelen sesleri duyan komşuları, durumu hemen polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay sırasında eşinin karşı koyduğu sırada ellerinden hafif şekilde yaralanan Öner G., ayakta tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Öner G.'nin işlemleri sürüyor.

 


- İstanbul
Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı
Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı
Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı
Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı
Esenyurt'ta koca dehşeti; Tartıştığı eşini bıçakladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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