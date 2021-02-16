Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı
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Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı

16.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:34

Esenyurt'ta bir kişi yoğun kar yağışında kayan aracını durdurmak için direksiyondan inip aracın önüne atladı.

Esenyurt'ta bir kişi yoğun kar yağışında kayan aracını durdurmak için direksiyondan inip aracın önüne atladı. Buz pistine dönen aynı yolda başka bir minibüs ise dönerek yokuş aşağıya indi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollar da olumsuzluklar devam ediyor. Dün Güzelyurt Mahallesi'nde yokuş aşağı inen yolda araç sürücüsü kayan aracını durdurmak için direksiyondan inip aracının önüne atladı. Araç başka araçlara çarparak durabildi. Yaşanan olay anı bir vatandaş tarafından kaydedildi. Yine aynı noktadan çekilen görüntülerde, 1 tonun üzerindeki servis minibüsü kayarak yolda döndü.

Olay anı görüntülerini kaydeden Ömer Akpınar" Biz ofiste arkadaşlarla çalışıyorduk. Arabalar kaymaya başladı. Bir arkadaş arabadan aşağıya inerken el fireni çekti ve aşağıya indi. Arabadan indikten sonra araba kendi kendine kaydı. Korktu arabanın önüne geçti aracı durduracağını sandı ama durduramadı. Araçla aşağıya doğru kaydılar aşağı kısımda da kaza yapan diğer araçlara çaparak durdu.

(Murat Delice/İHA)

Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı
Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı
Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı
Esenyurt'ta kayan aracını durdurmak için direksiyondan indi önüne atladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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