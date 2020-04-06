Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. İçeride bulunan 14 kişiye para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında umuma açık yerlerin kapatılması yasağına uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan Esenyurt'taki kahvehane ikinci kez mühürlendi. Kahvehanede bulunan 14 kişiye de idari para cezaları verildi.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün saat 21.40 sıralarında İncirtepe Mahallesi'ndeki umuma açık yerleri denetlerken girişinde kamera bulunan bir binanın alt katındaki kahvehanenin açık olduğunu tespit etti.

13 KİŞİYE 392'ŞER TL PARA CEZASI

İçeri giren polisler, burada 14 kişinin olduğunu belirledi. İçerideki 13 kişiye 5326 sayılı kanunun 32'inci maddesini düzenleyen Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye idari para cezası verilir hükmü uyarınca 392'şer TL idari para cezası kesildi.

KAHVEHANE SAHİBİNE 3 BİN 150 TL PARA CEZASI

Kahvehane sahibine 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Karunu'ndaki 283'üncü maddesi uyarında 3150 TL idari para cezası uygulandı. Esenyurt Belediyesi ekipleri burasının daha önce aynı suçtan mühürlendiği ancak, bu yaptırıma rağmen işyeri için 'Mühür fekki' yapıldığı tespit edildi. Kahvedeki şüpheliler işlemlerin yapılması için Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilirken iş yeri yeniden mühürlendi.

Kaynak: DHA