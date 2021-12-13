ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ - Haberler
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ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ

ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, yabancı uyruklu A.A. (16), bir rezidansın asansöründe bir kadına tecavüz girişiminde bulundu, daha sonra da tekme atarak kaçtı. Yapılan takip sonucunda şüpheli Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelinin daha önce de bir kız çocuğunu taciz etmeye çalıştığı öğrenilirken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Aralık saat 04.30'da Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın asansöründe yaşandı.  Yabancı uyruklu A.A., bir kadını takip etmeye başladı. Kadının güvenlikli bir rezidansa girdiğini gören A.A., arka tarafa dolaşıp çitlerden atlayarak içeri girdi. Kadınla beraber asansöre binen şüpheli, daha sonra içerdeki güvenlik kamerasını çevirdi. Kadının arkasının dönük olmasından faydalanan saldırgan, kadını taciz etmeye başladı. Saldırgan kadını yere düşürüp, tecavüz girişiminde bulundu. Kadının direnci ile karşılaşan şüpheli, tekme atıp asansörden inerek kaçtı. Yaşadığı olayın şokunu bir süre sonra atlatan mağdur kadın, güvenlik görevlilerinden yardım istedi. Kadını evine çıkaran güvenlik görevlileri, daha sonra polis ekiplerine haber verdi.

DAHA ÖNCE DE BİR ÇOCUĞA TACİZ GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ

Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sitede bulunan kameraları izledi. Saldırganın kaçtığı yönü belirleyen polis ekipleri, yakalamak için çalışmalara başladı. Yapılan sıkı takip sonucunda şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Saldırganın 2020 yılında da bir kız çocuğuna taciz girişiminde bulunduğu ve olayın ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldığı öğrenildi.

Şüpheli A.A.'nın polisteki işlemleri sürüyor.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kan donduran olay ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülere şüphelinin çitlerden siteye girişi, asansöre binişi, kadına tecavüz girişimi ve daha sonra da siteden ayrıldığı anlar yansıdı.

Görüntü dökümü:

Güvenlik kamerası

-Siteye çitlerden atlayarak girmesi

-Asansörde beklemesi

- Tecavüz girişimi

-Tekme atarak kaçması

-Siteden ayrılışı

Aktüel

-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılışı


- İstanbul
ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ

ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ

ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ

ESENYURT'TA ASANSÖRDE AKIL ALMAZ TECAVÜZ GİRİŞİMİ

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