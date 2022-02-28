Esengül Aypek "Kaderimin Oyunu" Dizisinde

Ünlü oyuncu 4 yıldır başrolünü üstlendiği 'Beni Bırakma' dizisinin 630. bölümde final yapmasından sonra bir süredir dinlenmeye çekilmişti. İyi bir proje bekleyen oyuncu sonunda isteğine kavuştu. Başarılı oyuncu Star TV'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Dizisi' ödülüne layık görülen "Kaderimin Oyunu" dizisinde 11. bölümünden itibaren 'Zuhal' karakterine hayat verecek.

"Kaderimin Oyunu" Her Cuma Star TV ekranlarında.

Esengül Aypek Kimdir?

26 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Esengül Aypek, lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Özellikle Beni Bırakma ve Esaretim Sensin adlı dizilerde oynadığı rolle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Esengül Aypek, oyunculuk çalışmalarına da devam etmektedir.

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