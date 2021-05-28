Esence sahili yaza hazırlanıyor!

Mudanya Belediyesi havaların ısınması ile birlikte kentliler tarafından yoğun olarak kullanılan Esence sahillinde mahalle muhtarlığı ve vatandaşların da desteğiyle sezon öncesi temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Mudanya'nın Esence mahallesinde bulunan plaj ve sahiller yaza hazırlanıyor.

Mudanya Belediyesi ve mahalle muhtarlığı işbirliği ile temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirildi. Kıyı ve plaj temizlik ekipleri, kış aylarında oluşan kötü görüntüleri ortadan kaldırmaya başladı.

Hava şartlarının olumsuz etkileri ile sahilde kum eksilmesine bağlı olarak yaşanan bozulmalar düzeltildi, yürüyüş yollarındaki çöp, moloz ve diğer atıklar da temizlendi. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gün boyu çalıştığısahil kesiminde planlama kapsamında yeni çöp kutuları yerleştirildi. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Plajlarımızın temizliğini gerçekleştiriyoruz. Eksik olan yerlere yeni konteynır ve çöp kovalarımızı yerleştiriyoruz. Gerek görülen plajlarda da kum ilave çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaz sezonunda özellikle hafta sonu ilçemize günü birlik olarak gelen misafirlerimizden sahillerimizi ve plajlarımızı daha temiz bırakmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler