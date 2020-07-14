Esence Dağı'nın zirvesi temmuzda yağan dolu ile beyaza büründü Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktası olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde etkili olan dolu nedeniyle şehrin en yüksek noktası olan Esence Dağı'nın zirvesi beyaza büründü. Üzümlü'de etkili olan sağanak ilçenin yüksek kesimleri ve kuzeyinde bulunan 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'na doluya dönüştü. Dolu sebebiyle kentin en yüksek rakımlı noktası olan dağın zirvesi temmuz ayının ortasında beyaza büründü. Yağış sebebiyle dağdan gelip ilçe merkezinden geçen Cimin Deresi de bazı kesimlerde kısmen taştı. Kaynak: AA