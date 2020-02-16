Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi

16.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:10

Reuters Haber Ajansı'nın Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı habere göre, Rusya destekli rejim ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Esed rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif gruplarının çekildiği belirtildi.

Böylelikle Esed rejimi, 8 yıl sonra Halep'in kontrolünü tamamen ele geçirmiş oldu.

ESED REJİMİ SON 24 SAATTE 6 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Gün boyu Halep'in kırsal bölgesinde, muhaliflerle Rusya destekli rejim güçleri arasında yoğun çatışma yaşanıyordu.

Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçler, Halep'te son 24 saatte 6 yerleşim yerini ele geçirmişti.

Muhalif gruplar, rejimin ilerlemesini durdurmak için operasyon düzenlemişti. Bölgede sabah saatlerinden itibaren ciddi sıcak temas ve çatışma yaşanmıştı.

TÜRKİYE MÜHLET VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin Astana ve Soçi mutabakatına uygun olarak geri çekilmesi için bu ayın sonuna kadar mühlet verildiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda gereğinin yapılacağını vurgulamıştı.