Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi
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Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi

Gün boyu Rusya'nın havadan, İran destekli grupların ise karadan saldırılar düzenlediği Halep'te Esed rejimi kontrolü sağladı. Rejimin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif gruplar tamamen çekildi.

16.02.2020 22:02 | Son Güncelleme: 16.02.2020 22:10
Esed rejiminin saldırıları sonucu muhalif gruplar Halep'ten çekildi

Ajansı'nın Suriye Devlet Televizyonu'na dayandırdığı habere göre, destekli rejim ordusu Halep'in kontrolünü ele geçirdi. Esed rejiminin saldırıları sonucu bölgedeki muhalif gruplarının çekildiği belirtildi.

Böylelikle Esed rejimi, 8 yıl sonra Halep'in kontrolünü tamamen ele geçirmiş oldu.

ESED REJİMİ SON 24 SAATTE 6 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRMİŞTİ

Gün boyu Halep'in kırsal bölgesinde, muhaliflerle Rusya destekli rejim güçleri arasında yoğun çatışma yaşanıyordu.

Esed rejimi ile destekli yabancı terörist gruplardan oluşan güçler, Halep'te son 24 saatte 6 yerleşim yerini ele geçirmişti.

Muhalif gruplar, rejimin ilerlemesini durdurmak için operasyon düzenlemişti. Bölgede sabah saatlerinden itibaren ciddi sıcak temas ve çatışma yaşanmıştı.

TÜRKİYE MÜHLET VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esed rejiminin Astana ve Soçi mutabakatına uygun olarak geri çekilmesi için bu ayın sonuna kadar mühlet verildiğini açıklamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de bu çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı, rejim unsurları tarafından Türk askerine yönelik herhangi bir saldırısı durumunda gereğinin yapılacağını vurgulamıştı.

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