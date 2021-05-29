Esed rejiminin Hama kırsalındaki saldırılarında çok sayıda buğday tarlası yandı

Suriye'de Hama ilinin Gab Ovası'na Esed rejimi güçlerince düzenlenen topçu saldırıları sonucunda, çok sayıda çiftçinin buğday tarlasının yandığı bildirildi.

Suriye'de Hama ilinin Gab Ovası'na Esed rejimi güçlerince düzenlenen topçu saldırıları sonucunda, çok sayıda çiftçinin buğday tarlasının yandığı bildirildi.

Esed rejimi, Suriye'de çiftçilere ait ekili tarlaları "açlık bombası" adı verilen yöntemle yakmaya devam ediyor.

Rejim güçleri Hama'nın batısındaki Al-Gab Ovası bölgesinde yer alan Hamidiyyah Mansura köylerinin çevresini topçu atışlarıyla hedef aldı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, cephe hattına yakın bölgelerde bulunan köylerdeki tarım arazilerinde, bombardıman sonrası yangınlar çıktı.

Bölge halkının uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında, çok sayıda çiftçinin buğday tarlası kül oldu.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de İdlib, Halep ve Hama illeri kırsalındaki sivillerin ektiği tarlaları, düzenledikleri top ve havan saldırılarıyla ateşe veren rejim güçlerinin, çiftçilerin mahsul alamamasını ve binlerce sivilin aç kalmasını amaçladığı belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Burak Karacaoğlu