Esed rejimi, Libya'nın Şam Büyükelçiliği'ni Hafter'in sözde hükümetine verdi

03.03.2020 12:46 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:00

Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, 8 yıl aradan sonra yeniden faaliyete geçen Libya'nın Şam Büyükelçiliği, Hafter yanlısı sözde hükümete verildi.

HAFTER'İ İLK TANIYAN HÜKÜMET ESED REJİMİ OLDU

Hafter yanlısı sözde hükümet temsilcileri ile Şam'da mutabakat zaptı imzalayan Esed rejimi, onu tanıyan ilk yönetim oldu. Başkent Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti, Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi olarak biliniyor.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz pazar günü Bingazi merkezli 218 TV'nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim ile Şam'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalamıştı.

Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta Türkiye olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran'dan oluşan heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti.

Kaynak: AA