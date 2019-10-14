Son dakika: Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Kararımızı uygulama aşamasındayız

14.10.2019 11:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, "Manipülasyonları değerlendiriyorum; Yabancı basın 600'ün üzerinde havan topunun atılmış olduğu bizim topraklarımıza körler, bunların taktiği bu." dedi.

Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"MÜNBİÇ KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ"

Esad Güçlerinin Münbiç'e gireceği iddialarına yanıt veren Erdoğan, "Şu anda bir çok dedikodular var. Büyükelçilik vasıtasıyla bunun yanında Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda kararımızı kararımızı uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı. Seneyi devirdi, Münbiç boşaltılmadı.

"BİZ DOĞRUYU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Şu anda da aynı taktiği içeride ve dışarda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Ortada şehitlerimiz var. Havan topları neticesinde yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. İstediği kadar hedef saptırsınlar, gerçekleri halkımız görüyor. Biz de medya vasıtasıyla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar sahtekarlıklarını yapacak, biz ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



