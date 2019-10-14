Esad güçlerinin Munbiç'e iki saat uzaklıktaki Tabka şehrine ulaştığı iddia edildi

14.10.2019 10:26

Suriye'nin kuzeyine doğru ilerleyen Esad güçlerinin, Rakka'nın batısında bulunan Tabka şehrine giriş yaptığı iddia edildi.

Türkiye'nin Güvenli Bölge hattında yer alan Münbiç'e iki saat mesafede yer alan Tabka, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde bulunuyor.

Sputnik tarafından aktarılan habere göre Suriye hükümetinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

48 SAAT İÇİNDE MÜNBİÇ VE KOBANİ'YE GİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edildi.

Reuters ajansı, Lübnan merkezli ve Suriye hükümetine yakın çizgideki Al Mayadeen televizyonunun "Suriye ordusu 48 saat içinde Kobani ve Münbiç'e girecek" dediğini aktardı. Bu iki bölge YPG'li teröristlerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrolünde bulunuyor ve Türkiye'nin ilan ettiği güvenli bölgede kalıyor.

KOBANİ VE MÜNBİÇ ESAD'A TESLİM EDİLECEK

Rusya'nın Suriye'deki güçlerinin sözcüsü, bir Rus kanalına yaptığı açıklamada "ABD bölgeden askerlerini çeker çekmez Rus ve Suriyeli askerler Kobani ve Münbiç'e gidecek" dedi. Suriye'deki muhaliflere yakın olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de SDG'nin Rusya ile bir anlaşmaya vardığı ve bu iki kenti Suriye ordusuna teslim edeceği yönünde doğrulanmış haberler aldıklarını yazdı.

SURİYE ORDUSU MüNBİÇ VE KOBANİ'YE DOĞRU HAREKETE GEÇTİ

İngilizce yayın yapan Suriye hükümeti yanlısı Al Masdar gazetesi 12 Ekim'de Halep'teki bir kaynağa dayandırdığı haberinde Suriye ordusunun Münbiç'e girmek için SDG ile bir anlaşmaya varmayı umduğunu aktarmıştı. Rusya merkezli Sputnik Arapça da Suriye ordusundan büyük bir takviye birliğinin Münbiç'e doğru yola çıktığını, Rusya'nın bunu bir yanda Suriye diğer yanda ABD ve SDG ile müzakere ederek sağladığını yazdı. BBC Türkçe'nin ulaştığı Kobani'deki kaynaklar, kendilerine Suriye ve Rus ordusunun kente gireceğine dair bir bilgi ulaşmadığını, bölgede durumun sakin olduğunu aktardı. Kobani'de bin civarında ABD askeri bulunduğu tahmin ediliyor.

TÜRK ASKERLERİNE KARŞI KOYMAK İÇİN BİRLEŞİYORLAR

ABD Savunma Bakanı Mark Esper de, Suriye Demokratik Güçleri'nin Türk askerine karşı koymak için Suriye ve Rusya ile bir anlaşma yapmak girişimlerinde bulunduğunu açıklamıştı. Esper, SDG'nin Suriye ve Esad'la bir anlaşmaya varmasının beklendiğini söylemişti. Suriye devlet ajansı Sana da Suriye ordusunun Suriye topraklarındaki Türk askerlerine karşı koymak için kuzeye yöneldiğini yazdı.

MÜNBİÇ VE KOBANİ NEDEN ÖNEMLİ?

Fırat'ın batı kıyısında ve Türkiye ile ÖSO'nun (yeni adıyla Suriye Milli Ordusu) kontrol ettiği Cerablus'un hemen güneyinde bulunan Münbiç, uzun süredir ABD ile Türkiye arasında anlaşmazlık konusuydu. ABD askerleri kent merkezinde Münbiç Askeri Konseyi'yle, kent kırsalında da TSK ile ortak devriye geziyordu. Türkiye ABD'den kontrolün TSK'ye bırakılmasını uzun zamandır talep ediyor ve Münbiç Yol Haritası adı verilen sürecin uygulanmadığını belirtiyordu.