Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı - Haberler
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Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

- Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

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- Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

İDLİB - Suriye'nin İdlib kentine Esad rejimine bağlı güçler tarafından düzenlenen hava saldırısında 3 sivil yaralandı.

Esad rejimi, Suriye'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. İdlib kentinde yer alan Ma'arrat Misrin bölgesine Esad'a bağlı güçler tarafından iki hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivil yaralandı. Olay yerine sevk edilen sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti.

Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

Esad güçlerinden İdlib'e hava saldırısı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Son Dakika Haberleri

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