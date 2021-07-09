ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor!

ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Unity Esports oyuncusu farewell, ESA Esports Pro Talks'a konuk oluyor!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor. Düzenlediği konuşmalarla VALORANT ekosisteminden birçok ismi ağırlayan ESA Esports, bu sefer 11 Temmuz Pazar günü Orçun "farewell" Köroğlu'nu konuk ediyor.

Yayınlarında "BABAJIM" sözüyle tanıdığımız başarılı oyuncu, Pro Talks sunucusu Berker "gAndhi" Kubat'ın sorularını canlı yayında yanıtlayacak. ESA Esports, yeni bölümün duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Birçok sorunun cevabının alınacağı Pro Talks yayını 11 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te başlıyor. Yayını ESAEsportsTV Twitch kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yayını izleyecek herkese iyi seyirler dileriz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Sertab Erener İbrahim Selim Mahsun Kırmızıgül
Spor Burak Elmas Şenol Güneş Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 02:46:32. #1.16#

title