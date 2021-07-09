ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor!

Unity Esports oyuncusu farewell, ESA Esports Pro Talks'a konuk oluyor!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Esports Pro Talks farewell'i konuk ediyor. Düzenlediği konuşmalarla VALORANT ekosisteminden birçok ismi ağırlayan ESA Esports, bu sefer 11 Temmuz Pazar günü Orçun "farewell" Köroğlu'nu konuk ediyor.

Yayınlarında "BABAJIM" sözüyle tanıdığımız başarılı oyuncu, Pro Talks sunucusu Berker "gAndhi" Kubat'ın sorularını canlı yayında yanıtlayacak. ESA Esports, yeni bölümün duyurusunu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Birçok sorunun cevabının alınacağı Pro Talks yayını 11 Temmuz Pazar günü saat 13.00'te başlıyor. Yayını ESAEsportsTV Twitch kanalı üzerinden canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Yayının yapılacağı kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Yayını izleyecek herkese iyi seyirler dileriz!

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Kaynak: Playerbros