Eş ve kayınbaba katili adliyeye sevk edildi
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Eş ve kayınbaba katili adliyeye sevk edildi

Eş ve kayınbaba katili adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde 7 yaşındaki kızının yanında eşini ve kayınbabasını pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalanıp adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, eşi Ebru Kara (30) ve kayınbabası Ali Dik'i (50) pompalı tüfekle ateş ederek 10 Temmuz günü öldüren Cabbar K. (35) dün gece yakalandı. Polisin başarılı operasyonu ile Osmaniye ili Kozan ilçesinde dün gece saat 22.30 sularında yakalanan Cabbar K. Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Katil zanlısı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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