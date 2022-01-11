Eş cinayeti sanığı kadına 'haksız tahrik' indirimiyle 20 yıl hapis

SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da, özel harekat polisi eşi Emrullah Çitil'i (32) tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla 'eşi kasten öldürmek'ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanan Yasemin Çitil (31) hakkında karar verildi. Tutuklu Çitil, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Çitil, son savunmasında, "Keşke ben ölseydim. Çocuğumdan ayrı her gün ölüp ölüp dirilmeseydim" dedi.

Olay, geçen yıl 15 Temmuz'da, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. 5 yıllık evli ve 1 erkek çocukları olan Yasemi-Emrullah Çitil çifti arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yasemin Çitil, tabancasını aldığı özel harekat polisi eşine 6 el ateş etti. Vurulan Çitil, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine çakılan Çitil'e eşi, balkondan 2 el daha ateş etti. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise adliyeye sevk edildi. Çitil, 'eşi kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah Çitil'in cenazesi ise memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Olayın ardından çiftin çocukları M.A.Ç., geçici olarak mirasçılık belgesi ile Yasemin Çitil'in babası Bayram Çakmak'a verildi.

Mahkeme heyeti, Yasemin Çitil'e, gördüğü şiddet nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulayarak, 20 yıl hapis cezası verdi.