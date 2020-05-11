Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı "Sen aldırma" şarkısı ile andı
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Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı "Sen aldırma" şarkısı ile andı

Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı 'Sen aldırma' şarkısı ile andı
11.05.2020 02:26 | Son Güncelleme: 11.05.2020 09:41

Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yılında "Sen aldırma" şarkısı ile andı. Birçok şarkıcının evlerinde çektiği klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı "Sen aldırma" şarkısı ile andı
ERZURUM - Erzurumlu sanatçılar İbrahim Erkal'ı ölümünün 3. yıldönümünde "Sen aldırma" şarkısına hazırladıkları video ile andı.
3 yıl önce geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybeden sanatçı İbrahim Erkal, Erzurumlu meslektaşları tarafından 3. ölüm yıldönümünde unutulmadı. Erzurumlular Sosyal Medya Platformu editörleri tarafından hazırlanan video klipte 11 sanatçı Erkal'ın " Sen Aldırma" adlı şarkısını seslendirdi.
Sosyal medyada paylaşılan video klip kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından ilgi gördü.

Erzurumlu sanatçılar, İbrahim Erkal'ı 'Sen aldırma' şarkısı ile andı

Kaynak: İHA

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