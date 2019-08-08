ERZURUM YEMİN TÖRENİNDE SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİ

08.08.2019 11:36

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'üncü dönem mezuniyet töreni sürpriz bir evlilik teklifine sahne oldu. 295 yeni polisin ettiği yemin sonrası protokolün ayrılmasından sonra kız arkadaşı Ayşegül Oğul'a yüzük takan polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, diz çökerek evlilik teklifinde bulundu.

Erzurum Polis Meslek Yüksekokulu'nun 23'ncü dönem mezuniyet töreni okulun salonunda yapıldı. Yemin edecek polislerin ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği törene Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile protokol üyeleri katıldı. Vali Okay Memiş, polis ve jandarma üniformasının önemine dikkat çekerek göreve başlayacak polislerden halka iyi davranmalarını istedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in tavsiyelerde bulunduğu genç polislere son dersi veren Okul Müdürü Mesut Gezer, meslek hayatında neler yapmaları gerektiğini anlattı. Törende dönemi başarıyla bitiren polislere belge ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Mezun polislerin hazırladıkları mini konserin ardından Erzurum Polis Meslek Yüksekokul'nun 23'üncü dönemini başarıyla bitiren 295 polis yemin etti.

Yemin töreni sonrası polis memuru Fatih Mehmet Tekiş, arkadaşlarının arasından ayrılarak kürsüye gelirken bu sırada görevli Ayşegül Oğul'un ismini anons etti. Bir süre sonra salona gelen genç kızın önünde dik çöken Fatih Mehmet Tekiş, cebinden çıkardığı yüzükle evlilik teklifinde bulundu. Teklif üzerine şaşıran Ayşegül Oğul, bir süre arkadaşına sarıldı. Salonu dolduran arkadaşlarının ve ailelerinin alkışları arasında sürpriz evlilik teklifine imza atan Fatih Mehmet Tekiş, evet cevabıyla iki mutluluğu bir arada yaşadığını söyledi.

Kaynak: DHA