ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
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ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandıERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı.

ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
15.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:49

Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

ERZURUM'un merkez Yakutiye ilçesinde cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı. Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların daha temiz ortamda yaşamasını sağlamak amacıyla Yakutiye Belediyesi, cadde ve sokakları yıkama çalışması başlattı. Gece trafiğin olmadığı saatlerde 2 su tankeri, 2 süpürge aracı ve 10 personel cadde ve sokakları köpüklü suyla baştan sona yıkadı. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlarımızın daha temiz ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

ERZURUM Yakutiye'de cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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