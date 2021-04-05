ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ
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ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ERZURUM'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

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ERZURUM'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri 104 emekli amiralin 'Montrö Sözleşmesi' ile ilgili yayımladıkları bildiriyi kınadı.

Sivil toplum kuruluşu temsilcileri Yakutiye Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklarla Yakutiye Medresesi önünde toplanan sivil toplum kuruluşları adına basın açıklamasını Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül okudu. Akgül, basın açıklamasında şunları ifade etti:

"Bir kişinin, bir mesele üzerinde fikrini belirtmesi demokrasi ve insan hakları çerçevesine meşru ve hatta teşvik edilen bir meziyettir. Çok seslilik ve farklı fikirleri zenginlik olarak görmek, toplumsal hayatın gelişmesi açısından sıhhat belirtisidir, emekli bir askerin de sivil hayata geçtikten sonra askeri konularda fikirlerini paylaşması toplumun aydınlanması açısından faydalıdır. Ama askeri bir topluluğun emekli veya değil siyasi erki etki altına alıp toplumu galeyana getirecek fiillerde bulunması, açıklama yapması en demokratik ülkelerde bile eşine rastlanmayan ve ülkemiz gibi darbelerin esiri olmuş, başbakanın ve bakanların askeri emir komuta zinciri içinde asıldığı bir ülkede, kabul edilir yanı yoktur.

Hiç bir şekilde darbeciler bu ülkede demokrasiyi, istiklalimizi yok edemeyeceklerdir, bunu herkes bilmelidir. Aziz milletimiz bayrağını ve toprağını canından çok sevmektedir. Her zaman devletin bekası için hükümetiyle bir olmuştur, beraber olmuştur ve her türlü darbe vesayet girişimine kesin ve net bir şekilde cevap vermiştir. Bu, bundan sonra da böyle olacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

'DAVA AÇACAĞIZ'

Kent meydanındaki basın açıklamasına katılan Erzurum Kanaat Önderleri Başkanı İbrahim Özmen, amirallerin bildirisine sert tepki gösterdi. Emekli amirallerin maaşlarının kesilmesini isteyen Özmen, kendilerinin de dava açacaklarını söyledi.

ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ
ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ
ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ
ERZURUM'DAKİ STK'LARDAN EMEKLİ AMİRALLERİN BİLDİRİSİNE TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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